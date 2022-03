Visite guidata al Battistero alla scoperta delle figure femminile negli affreschi di Giusto de’ Menabuoi

Il Museo diocesano di Padova propone, per martedì 8 marzo, festa della donna, Piazza Duomo 12, o. Una visita guidata in tre turni, alle ore 16.15, 17 e 18, alla scoperta delle figure femminili rappresentate nel ciclo trecentesco del Battistero della Cattedrale, inserito in Padova Urbs Picta – I cicli affrescati del XIV secolo di Padova, patrimonio mondiale Unesco.

Il “viaggio” partirà da Fina Buzzaccarini, illustre committente degli affreschi, moglie di Francesco il Vecchio da Carrara che finanziò la ristrutturazione del Battistero per destinarlo a propria sepoltura. Ma tra gli affreschi si potranno scoprire altre donne appartenenti alla cerchia carrarese, tra cui le tre figlie e la sorella di Fina, badessa del monastero di San Benedetto. Ci sono poi le principali figure bibliche: Eva, la moglie di Lot, Sara, Maria, Elisabetta, Anna, Salomè, Erodiade…

La visita evidenzierà il ruolo di queste donne negli episodi biblici che le rappresentano, ritrovandone anche caratteristiche e peculiarità. La visita comprende anche la mostra Giusto da vicino (allestita fino al 3 aprile), nel Salone dei vescovi di Palazzo vescovile, dove sarà possibile ammirare il Polittico di Giusto de’ Menabuoi.

Tre turni di visita: ore 16.15, 17 e 18

Quota di partecipazione 15 euro.

Prenotazione obbligatoria a info@museodiocesanopadova.it o al numero 0498226159.

L'evento è organizzato nel rispetto della normativa anti covid.

Richiesto il Green Pass rafforzato e mascherina FFP2

https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoPadova

