Foliage all'antico cimitero ebraico di via Wieil, tutte le visite guidate di novembre

ll Museo della Padova Ebraica è dedicato alla tradizione e alla cultura ebraiche, da secoli fortemente connesse con la storia e la vita della città. A volerlo fortemente è stata la Comunità ebraica padovana, con l’obiettivo di valorizzare e rendere fruibile alla cittadinanza e ai turisti un luogo particolarmente significativo e ricco di cultura. Simbolica la scelta della sede: si colloca infatti nel “ghetto” in pieno centro storico, all’interno dell’ex Sinagoga tedesca, bruciata nel 1943 per mano fascista e poi restaurata alla fine degli anni Novanta.

Anche per il periodo autunnale il Museo della Padova Ebraica propone le visite guidate ai cimiteri ebraici cittadini.

La vostra guida vi condurrà alla scoperta della storia del più antico Cimitero ebraico della città, delle tradizioni e degli usi legati al lutto nell’ebraismo.

Lo scenario sarà molto suggestivo e immersi tra i colori autunnali che popolano “il giardino dei viventi”, potrete conoscere le varie specie di alberi presenti.

Il punto di ritrovo sarà l’entrata dell’Antico Cimitero Ebraico, via Wiel 24 Padova.

La partecipazione alla visita guidata richiede la prenotazione obbligatoria

info e prenotazioni: museo@padovaebraica.it tel. 049661267 (dal lunedì al giovedì 9-16)

ATTENZIONE - Chiediamo gentilmente ai signori di portare un cappello, per coprire il capo.

