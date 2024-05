Visite guidate "Domeniche alla scoperta di Palazzo Zuckermann"

Dalla collaborazione tra i Musei Civici e il Dipartimento dei Beni Culturali (dBC) dell’Università degli Studi di Padova prende vita l’iniziativa Domeniche alla scoperta di Palazzo Zuckermann, che mette insieme innovazione della didattica e attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

Gli studenti del corso di "Storia delle arti applicate" della Laurea Magistrale in Storia dell’arte dell’Università degli Studi di Padova si cimenteranno in una serie di visite guidate tematiche a Palazzo Zuckermann nelle domeniche di maggio.

Gioielli, mobili d'epoca, costumi, merletti, e ancora, ceramiche e porcellane rappresentano le categorie di oggetti coinvolti. Andremo a scoprire insieme la storia e le curiosità che li circondano!

Le visite guidate si svolgono in lingua italiana, ad eccezione di una giornata in cui saranno offerte in lingua cinese, turca e spagnola. L’intento è quello di includere sia gli studenti che frequentano i nostri corsi, nell’ambito di progetti di internazionalizzazione, sia le comunità di lingua straniera presenti nella nostra città, promuovendo il museo come luogo di incontro e di scambio.

Prenotazione

L'iniziativa è rivolta a tutti gli interessati e l'ingresso è su prenotazione (max 40 persone per appuntamento) tramite la piattaforma Eventbrite

al seguente link: Domeniche di Palazzo Zuckermann

Dove ci si trova

Il giorno della visita, recati al punto di ritrovo (Museo Eremitani, piazza Eremitani 8) per acquistare il biglietto d'ingresso alla tariffa ridotta di 6 euro, verrai poi accompagnato a Palazzo Zuckermann dalle guide. Il biglietto ti consentirà di rimanere a visitare tutto il palazzo.

Programma

COLLEZIONE GIOIELLI

5 maggio (16.30-17.30) in lingua ITALIANA

COLLEZIONE MOBILIO

12 maggio (16.30-17.30) in lingua ITALIANA

COLLEZIONE CERAMICHE E PORCELLANE

19 maggio turno 1 (15-15.30) in lingua CINESE

19 maggio turno 2 (16-16.30) in lingua TURCA

19 maggio turno 3 (17-17.30) in lingua SPAGNOLA

COLLEZIONE MODA E COSTUME

26 maggio (16.30-17.30) in lingua ITALIANA

