Pasquetta online al museo dei barcari di Battaglia Terme il 5 aprile 2021

Il museo civico della navigazione fluviale di Battaglia terme, per festeggiare la santa Pasqua, propone visite guidate online lunedì 5 aprile, in occasione di Pasquetta!

Visitatori individuali o gruppi potranno collegarsi alla visita in diretta dal Museo, comodamente da casa!

A richiesta delle famiglie, verrà inviato del materiale, a mezzo e-mail, pensato per i più piccoli. Parole d’ordine: fantasia e colore!

Sarà possibile partecipare attivamente alla visita guidata online dal Museo tramite la piattaforma digitale Zoom o Google Meet.

La guida condurrà la diretta all’interno del percorso museale facendo vedere i reperti, raccontando le gesta dei barcari e rispondendo alle domande dei visitatori virtuali collegati.

Costo

Il costo di euro 5 per collegamento sarà scontato, entro il 31 dicembre 2021, dal prezzo dei biglietti per la visita al Museo (euro 10 pax, euro 8 ridotto).

Come partecipare alla visita guidata online:

prenotare via e-mail a info@museonavigazione.eu;

inviare via e-mail a info@museonavigazione.eu copia del bonifico unitamente al Nome e Cognome che sarà utilizzato per il collegamento, e un numero di cellulare per eventuali contatti e per la comunicazione del link di collegamento e dei codici di collegamento;

attivare, all’ora stabilita, dal PC o dal cellulare il collegamento al link inserendo il proprio Nome e Cognome e i codici ricevuti;

connettere audio e video della propria postazione. Sarete ammessi alla visita guidata online.

Per informazioni e prenotazioni: info@museonavigazione.eu.

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Membro del WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)

e del WATER MUSEUM GLOBAL NETWORK (www.watermuseums.net/)

organismo sotto l'egida di UNESCO-IHP (organization endorsed by)

1° Luogo del Cuore FAI 2018 per la provincia di Padova.

GDPR-PRIVACY

per comunicazioni e informazioni contattare: museo.navigazione@comune.battaglia-terme.pd.it

Info web

https://museonavigazione.eu/it/aperture-speciali/pasquetta-online-al-museo-della-navigazione-fluviale/