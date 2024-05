In maggio 2024 l’associazione ricreativa ARKA organizza alcune visite guidate all'Orto Botanico dell'Università di Padova. Esse sono previste per Sabato 18 Maggio 2024 alle ore 10:15 e per Domenica 19 Maggio alle ore 10:15. La durata di ogni visita guidata è di circa 1 ora e 30 minuti.

Attualmente sono visitabili l’Orto Botanico rinascimentale (comprendente l’Hortus Cinctus e l'arboreto), le Serre Ottocentesche ed il nuovo Museo Botanico. Momentaneamente le serre del Giardino della Biodiversità sono chiuse al pubblico a causa di lavori di manutenzione straordinaria.

La quota di partecipazione comprende sia il biglietto d’ingresso che il contributo per il servizio guida. Essa varia con l’età come segue:

Adulti (26 anni – 64 anni): 13 euro

Anziani (over 65 anni): 13 euro

Ragazzi e Giovani (13 anni - 25 anni): 11 euro

Bimbi e Ragazzi (6 anni - 12 anni): 7,50 euro

Bimbi (0 - 5 anni): gratis

Il numero di partecipanti ammessi al gruppo è limitato a 30 persone, quindi le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di tale numero. Pertanto per partecipare l’iscrizione è obbligatoria.



Per iscriversi, contattate il numero 377-8407205 (oppure il numero 347-2103368), inviando un messaggio di richiesta con i seguenti dettagli: data ed orario di interesse, nome e cognome di chi prenota, numero ed età dei partecipanti, numero di cellulare. Vi sarà inviato un messaggio di risposta.

NOTA: La foto pubblicata è di proprietà dell'associazione Arka, la quale ne autorizza la pubblicazione e dichiara che essa è libera da diritti di copyright