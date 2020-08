Visite guidate a Palazzo Bo e il ‘900 di Gio Ponti

Dall'8 al 16 agosto è possibile partecipare, durante tutta la settimana, alle visite guidate di Palazzo Bo, sede principale dell'Università di Padova, seguendo un percorso speciale negli spazi ridisegnati dall'architetto Gio Ponti, artefice di arredi, affreschi e ornamenti che offrirono al Bo, alla fine della seconda guerra mondiale, un’immagine innovativa.

Il tour Palazzo Bo e il ‘900 di Gio Ponti prevede la visita guidata dei Cortili, del Rettorato, dell’Archivio antico, della "cucina anatomica" e del Teatro anatomico. Sono inoltre visitabili la Basilica, l'Aula Magna Galileo Galilei, la Sala dei Quaranta, la Sala di Medicina.

Turni di visita: ore 9.30 (in italiano) - 11 (in italiano) - 12.30 (in inglese) - 14 (in italiano) - 15.30 (in italiano) - 17 (in italiano) [qui i dettagli].

Questo tour è normalmente disponibile solo nel weekend e nei giorni festivi, mentre dal lunedì al venerdì è possibile partecipare al tour "Palazzo Bo - Giro storico".

Per partecipare è richiesto l'acquisto di un biglietto; la prenotazione è obbligatoria.

Info web

https://ilbolive.unipd.it/it/event/palazzo-bo-900-gio-ponti

https://www.unipd.it/visitebo