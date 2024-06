Visite guidate all'esposizione "Ricercalcubo - Tutte le facce della ricerca sul cancro"

Esiste un tipo di ricerca scientifica, detta di base o fondamentale, che nasce dalla curiosità o dall’intuito dei ricercatori e non ha uno scopo pratico immediato. Ma è proprio da questo tipo di ricerca che sono spesso scaturite scoperte imprevedibili e dalle ricadute straordinarie. La ricerca sul cancro è piena di brillanti scienziati e fantastiche intuizioni: la mostra interattiva Ricercalcubo narra le loro storie.

Realizzato da Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e ospitato sotto una nuova veste presso il Museo della Storia della Medicina in Padova, Ricercalcubo è percorso di esplorazione del mondo della ricerca e delle sue conseguenze inaspettate. Al centro del percorso trovate un cubo nero, composto da tanti tasselli, simbolo dell’ignoto, di ciò che non conosciamo. Una non-conoscenza che grazie alla curiosità e allo spirito di iniziativa di menti ingegnose e brillanti ha iniziato ad accendere la luce della conoscenza. La ricerca scientifica è il bagliore che squarcia il buio e ci aiuta a scoprire ciò che non conosciamo. Un percorso interattivo che vi porterà in un viaggio alla scoperta delle tappe più curiose e affascinanti nello sviluppo della ricerca sui tumori.

È possibile visitare “Ricerca al Cubo” solo con visita guidata di 1h su prenotazione. La visita guidata è compresa nel prezzo del biglietto del Museo.