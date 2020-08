"Tra magia e medicina": visite guidate al tramonto all'Orto botanico di Padova

Mercoledì 12 e del 19 agosto, dalle 18 con partenza ogni trenta minuti (18, 18.30, 19, 19.30, 20), la tappa estiva di “Risvegli” prosegue con “Tra magia e medicina”, una proposta di visite guidate al tramonto, in compagnia dalle guide naturalistiche dell’Orto. Un percorso di visita tematico dedicato alle piante medicinali e velenose più note, alla scoperta di Orto antico e serre.

Questo appuntamento e l’intera rassegna sono possibili grazie al contributo della Fondazione Cariparo.

La prenotazione all’attività – obbligatoria – effettuata tramite il link

Visite del 12 agosto

Visite del 19 agosto

La prenotazione consente di accedere in Orto presentando direttamente la mail di conferma alla biglietteria per il rilascio del titolo di ingresso. Per i prenotati alla visita guidata non sarà pertanto necessaria la prenotazione per l’ingresso tramite call center o biglietteria online.

La partecipazione alle visite guidate è compresa nel biglietto di ingresso all’Orto, ridotto a 5 euro a partire dalle ore 16 (restano valide le consuete gratuità, i bambini fino a 12 anni accedono gratuitamente). Con il biglietto di ingresso, dalle 16 alle 21, sarà anche possibile visitare liberamente l’Orto botanico.

L’attività si tiene all’aperto. In caso di pioggia o maltempo, le visite guidate saranno recuperate il giorno successivo (rispettivamente il 13 e il 20 agosto). A tutti i prenotati verrà inviata una comunicazione in merito il giorno prima dell’appuntamento.

Considerato che la tipologia di attività - piccoli gruppi accompagnati - non garantisce la distanza interpersonale di un metro, è richiesto l’utilizzo della mascherina a tutti i partecipanti, compresi i bambini dai 6 anni in su.

Informazioni e il programma completo della rassegna sono disponibili su www.ortobotanicopd.it

