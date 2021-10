Apertura straordinaria del Museo della Padova Ebraica

In occasione del 1° novembre il Museo della Padova Ebraica apre in via straordinaria proponendo due visite guidate al museo e alla Sinagoga italiana, in programma alle 10 e alle 15.

Nella visita del pomeriggio è prevista anche la proiezione della videoinstallazione Generazione va, generazione viene, dedicata a dieci personalità che hanno nei secoli dato lustro alla città e alla Comunità ebraica di Padova cui appartenevano.

Inoltre, dal 3 novembre ogni mercoledì mattina sono previste tre visite guidate (ore 10, 11 e 12) all'Antico cimitero di via Wiel. L'accesso è su prenotazione e fino a esaurimento posti contattando il museo al numero 049 661267, o scrivendo a museo@padovaebraica.it. Biglietti per le visite al museo e alla sinagoga: 10 euro intero, 8 ridotto. Biglietti per le visite al cimitero di via Wiel: 9 euro.

Si aggiungono, quindi, alla consueta apertura domenicale nuove opportunità per conoscere i luoghi della Comunità ebraica di Padova: il museo ha sede nell'ex sinagoga tedesca, distrutta da un incendio per mano fascista nel 1943 e riaperta dopo la Seconda guerra mondiale. In esso sono conservati manufatti della tradizione ad uso familiare, come candelabri, porta spezie, piatti di Pesach, e oggetti legati alla ritualità sinagogale, oltre a copie di documenti che testimoniano il ricco intreccio fra Padova e la Comunità ebraica, presente qui dal Duecento. Il cimitero di via Wiel, che da novembre ha un giorno in più di apertura, è stato inaugurato nel 1527 ed è il più antico dei cinque cimiteri ebraici ancora presenti in città: rimasto in funzione fino al Settecento, in esso sono sepolte personalità che ancora richiamano visite da tutta Italia e anche dal mondo, come la tomba del rabbino Meir Katzenellenbogen (1473-1565), uno degli studiosi più importanti della sua epoca, e il rabbino e medico Moshe David Valle (1697-1776).

