Visite guidate al Roseto Santa Giustina, prenotazione obbligatoria

Inserito nella magnifica cornice delle mura cinquecentesche cittadine, con una vista spettacolare sulla Basilica di Santa Giustina troviamo il Roseto di Santa Giustina. Un inaspettato e sorprendente insieme di varietà di rose disposte secondo criteri di classificazione per famiglia e di cultivar, dalle varietà più antiche, alle cinesi, alle moderne, le rampicanti e le rifiorenti.

Accompagnati da Piero Patrone per la parte storica e Emilia Castelli per la parte botanica, attraverso un percorso nel verde tra colori sgargianti e delicati profumi, approfondiremo la conoscenza botanica e culturale di questo antichissimo fiore.

Prenotazione obbligatoria sul portale fai prenotazioni.

A prenotazione avvenuta vi verrà inviata una mail conferma .

Ci incontreremo sabato 7 maggio alle 16.30 presso la Casa Ivo Scapolo in via Michele Sanmicheli, 65 a Padova.

Vi preghiamo di controllare sempre l’orario riportato nella conferma di prenotazione in caso di variazioni o integrazioni di turni).

