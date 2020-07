Visite guidate serali alla mostra “A nostra immagine” al museo diocesano di Padova

Visite guidate serali alla mostra “A nostra immagine”

Lunedì 3 e lunedì 10 agosto, due turni: ore 20.30 e 21.30

Museo diocesano

Padova, Piazza Duomo

Il Museo diocesano di Padova propone due occasioni per gustare “in notturna” la mostra A nostra immagine. Sculture in terracotta del Rinascimento. Da Donatello a Riccio. Per due lunedì di agosto, infatti, ci sarà un’apertura straordinaria serale con due turni di visite guidate dal direttore del Museo e curatore della mostra, Andrea Nante.

Prenotazione

Lunedì 3 e lunedì 10 agosto, sarà quindi possibile visitare la mostra alle ore 20.30 e alle ore 21.30. Le prenotazioni sono necessarie telefonando al numero 049 8226158-159, o via email scrivendo a info@museodiocesanopadova.it

Ogni gruppo potrà avere un massimo di 12 persone, per rispettare il protocollo Covid, e sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

La quota di partecipazione è di euro 10.

La mostra – visitabile fino al 27 settembre 2020 – rimane normalmente aperta al pubblico con il seguente orario: giovedì e venerdì 15-19; sabato e domenica 10-13; 15-19.

Dettagli

A Nostra Immagine, Scultura in terracotta del Rinascimento, da Donatello a Riccio è il frutto di un progetto di restauro e di una campagna di ricerca che ha portato anche interessanti novità tra cui il ruolo centrale di un plasticatore di origine cremasca, Giovanni de Fondulis (a cui sono state attribuite definitivamente alcune terrecotte del territorio diocesano), e la vivacità della sua bottega padovana, rimasta attiva per oltre un ventennio nella seconda metà del Quattrocento. Ma la mostra ha portato anche nuove scoperte, tra cui la Madonna del monastero della Visitazione, che dopo la rimozione delle integrazioni ottocentesche e delle pesanti ridipinture, si è rivelata un capolavoro della tarda attività di Giovanni de Fondulis, e nuove attribuzioni, come la paternità a Pietro Lombardo, da parte dello studioso Francesco Caglioti, della Madonna proveniente dal Museo del Bargello, precedentemente attribuita a Antonio di Chellino.

La mostra A Nostra Immagine, Scultura in terracotta del Rinascimento, da Donatello a Riccioè promossa e organizzata dal Museo diocesano di Padova e dall’Ufficio diocesano Beni culturali, con la collaborazione dell’Università di Padova – CIBA Centro per i beni culturali, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso e ha il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana.

La realizzazione è stata possibile grazie al contributo speciale di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e ai contributi di Camera di Commercio di Padova, Fondazione Alberto Peruzzo, Fondazione Antonveneta, Ravagnan, Sirman, Confartigianato, dell’8per mille della Chiesa cattolica e di numerosi altri sostenitori.

Info web

https://museodiocesanopadova.it/web/index.php

https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoPadova

[Foto © Giordano Passarella dalla pagina facebook Soprintendenza area metropolitana Venezia e province Belluno Padova Treviso]