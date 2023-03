Stayinveneto, due appuntamenti imperdibili per scoprire le eccellenze del territorio

Prezzo non disponibile

Tornano a Padova gli appuntamenti targati Stayinveneto.

Sabato 25 marzo

Sabato 25 marzo ore 18 - AGRIBEER FRIA EXPERIENCE c/o Agribirrificio Fria a Loreggia (PD), esperienza unica e autentica con Gabriele, un vero AGRIMastrobirraio, per scoprire i segreti della birra agricola, in un viaggio dei sensi dai prodotti KM0 alla degustazione di 4 birre FRIA, eccellenze di questo territorio accompagnate dal tagliere del birraio.

Sabato 1 aprile

Sabato 1 aprile ore 14.30 - I Vini D'Abbazia Experience c/o le antiche cantine dell'Abbazia di Praglia, Teolo (PD).

Un racconto affascinante che inizia Mille anni fa ai piedi dei Colli Euganei... i profumi e i sapori intensi dei Vini d'Abbazia e una produzione d'eccellenza proiettata al futuro, un percorso inedito alla scoperta dell'arte della vinificazione che si fonde con la regola benedettina: Ora et labora

