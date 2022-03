Visita guidata: "La comunità ebraica a Padova e Civita Levi"

Alla fine dell'Ottocento grazie a Civita Levi, il comune di Padova acqusita la Cappella Scrovegni...rivivi con noi tutto questo e la storia di una comunità con la visita del ghetto in esterno e del museo e sinagoga grazie alla collaborazione con la Fondazione Museo della Comunità Ebraica di Padova.

Incontro il 24 marzo 2022 ore 15.30 piazza delle Erebe alla Fontana

Per informazioni e prenotazioni: rosanna.torresini@gmail.com - 3358369257.

La visita avrà luogo con le radioguide e nel rispetto delle norme vigenti e i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina

per accesso ai siti è richiesto il Green Pass e mascherina Ffp2. Costo della visita 12 euro compreso il costo delle radioguide per i padovani (per i non padovani il costo è di 20 euro).