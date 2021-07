Viva Frida! Cena e concerto al Barco Teatro

Continua la rassegna estiva al Barco Teatro in via Orto Botanico, 12.

*Muse in Musica*

Una rassegna ideata da Alice Nereide Cossa per il pubblico di Barco Teatro e che vuole far incontrare in uno stesso spettacolo l’espressione musicale con quella teatrale.

-Muse in Musica- é nata grazie alla collaborazione di Musiciste e Attrici che nella parola “ricerca” hanno trovato la loro più alta vocazione.

23 luglio

VIVA FRIDA! Jennifer Cabrera Fernandez, performer e cantante, ci porta nel suo Messico con musiche, canti e danze sciamaniche.

“Mexico y Cielo” é il suo nuovo disco scritto e suonato con il chitarrista David Beltran Soto Chero.

L’attrice Angela Guasti introduce il concerto raccontandoci la grande pittrice attraverso le parole dello scrittore Pino Cacucci.

I concerti iniziano alle 21.30 ma dalle 20 la Chef Claudia Fioraso interpreterà le nostre Muse in cucina, per servire una cena in giardino che sa già di spettacolo.

