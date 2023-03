“Vive! Eroine che si ribellano al loro tragico destino” il reading teatrale alla Sala dei Giganti

Il Centro di Ateneo Elena Cornaro vi invita all’evento Vive! Eroine che si ribellano al loro tragico destino, giovedì 30 marzo 2023, ore 17-19, in Sala dei Giganti, Palazzo Liviano (Piazza del Capitaniato 7, Padova).

L’iniziativa è legata alla Giornata internazionale della donna e all’uscita del nuovo libro di Alessandra Sarchi (HarperCollins, 2023), in cui vengono riscritti i destini di dieci protagoniste della letteratura europea. Nato come podcast prodotto da StorieLibere Fm, Piccolo Teatro di Milano in collaborazione con il Corriere della sera, il volume prova a immaginare un finale diverso per le eroine tragiche della letteratura occidentale, che le svincoli dalle gabbie e convenzioni assegnate loro da una millenaria condizione di minorità sociale.

A partire da questo lavoro, l’evento propone un reading teatrale dedicato a Madame Bovary, con le voci di Alessandra Sarchi e Federica Fracassi, accompagnate al pianoforte da Daniele Furlati, cui segue un dialogo fra letteratura e realtà sul futuro delle donne con Annalisa Oboe, Direttrice del Centro di Ateneo Elena Cornaro, e il pubblico presente in sala.

Madame Bovary, pur non essendo la peggiore dei personaggi piccolo borghesi che popolano l’omonimo romanzo di Gustave Flaubert, è colei alla quale l’autore riserva un’agonia atroce, un suicidio esemplare. Lettrice insaziabile, Emma Bovary è un alter ego dello scrittore, su cui egli riversa molte delle proprie inclinazioni e fantasie. Ma anziché soffocare nel nero dell’arsenico, nero come l’inchiostro, Emma avrebbe potuto ribellarsi, impugnare a sua volta la penna, e scrivere letteralmente la propria storia.

L’incontro è aperto a università e città.

Prenotazione consigliata al seguente indirizzo: https://centroelenacornaro.unipd.it/registration-form

ALESSANDRA SARCHI Scrittrice e traduttrice, ha esordito con la raccolta di racconti Segni sottili e clandestini (Diabasis 2008). Per Einaudi ha pubblicato quattro romanzi: Violazione (2012), L’amore normale (2014), La notte ha la mia voce (2017) e Il dono di Antonia (2020). Collabora con Sette e la Lettura del “Corriere della Sera”.

FEDERICA FRACASSI Formatasi alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, è attrice protagonista di innumerevoli produzioni della compagnia Teatro i, fondata insieme al regista Renzo Martinelli. Esordisce al cinema nel 2010 in Happy Family di Gabriele Salvatores, collaborando tra gli altri anche con Paolo Virzì, Carlo Verdone, Paolo Genovese. È una delle protagoniste della serie tv Luna Nera, prodotta da Fandango e Netflix.

DANIELE FURLATI Compositore e pianista, ha esordito componendo la musica per il film Viva San Isidro! (1995) di Alessandro Cappelletti. Compone musiche per cinema, teatro, spot pubblicitari, cortometraggi e documentari. È docente di Composizione per la musica applicata alle immagini presso il Conservatorio di Musica Francesco Venezze di Rovigo.

