Vivi Due Carrare: il mercatino

La Pro Loco di Due Carrare (PD) in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Sabato 3 e Domenica 4 Giugno 2023 a Due Carrare (PD), all'interno dei Giardini Comunali con ingresso da Via dei Granatieri, il Mercatino della Manifestazione “Vivi Due Carrare 2023”.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Saranno presenti espositori delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo per la casa ed il tempo libero, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.