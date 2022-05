Vivi Due Carrare: il mercatino

La Pro Loco di Due Carrare (PD) in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per sabato 4 e domenica 5 Giugno 2022 a Due Carrare (PD), all'interno dei "Giardini Pubblici di Via Roma", il Mercatino della Manifestazione “Vivi Due Carrare 2022 - Comunità in Festa”.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Prevista la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Informazioni e contatti