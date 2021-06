Vivi i Parchi 2021 a Selvazzano Dentro: tutto il programma di luglio

Fino al 14 settembre 2021 prosegue in sicurezza la nuova edizione dell’iniziativa “Vivi i Parchi 2021” nel verde della Città di Selvazzano Dentro.

Nel mese di luglio sono in programma numerosi appuntamenti dedicati allo sport e al benessere nel parco degli Alpini in via De Sanctis a Caselle, nel parco Baleno in viale della Repubblica a Tencarola e in quello dell’Amicizia in via Vespucci a San Domenico.

Sono previste molteplici attività tutte gratuite sia al mattino che al pomeriggio: dallo yoga educativo alle attività sensoriali per famiglie, dal Viet Tai Chi a Zumba e Balli, da Mira Que Ritmo! al Basket e Danza e Fitness.

«Prosegue fino a metà settembre – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – l’iniziativa “Vivi i Parchi 2021” per consentire a tutti i Cittadini lo svolgimento di attività sportiva gratuita all’aperto e per tornare a condividere insieme momenti di benessere. Il connubio benessere, natura e stare assieme è il motore che fa muovere tante Associazioni che mettono a disposizione della Cittadinanza gratuitamente il tempo e la professionalità. E’ l’occasione per avvicinarsi a nuove discipline e per conoscere realtà sportive già presenti nel territorio».

«“Vivi i Parchi 2021” – aggiunge l’Assessore allo Sport della Città di Selvazzano Dentro Alberto Flaminio – è un’opportunità per tutti per sperimentare nuovi sport in palestre naturali come sono i nostri parchi e con varie possibilità di orari. E’ un’iniziativa, a costo zero, vista la disponibilità delle nostre Associazioni Sportive e di Cittadini che mettono a disposizione le proprie competenze per la Comunità. Tutto nel rispetto delle normative di sicurezza e le disposizioni anti-Covid-19».

Si ringraziano per la collaborazione: CRA Caselle, lnfinity Dance ASD, Mercury ASD, Passi sulla via ASD, P63 Sindrome EEC International APS, Scarpette Rosse ASD, USMA Caselle ASD - Vivere il balletto ASD

Attività gratuite aperte a tutti – Assicurazione obbligatoria di 5 euro valida per tutte le attività in programma a carico dei partecipanti.

È consigliato abbigliamento comodo, tappetino fitness, borraccia, antizanzare.

Ufficio Sport 049.8733827

E-mail: sport@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Selvazzano che... Parchi!

Calendario appuntamenti luglio 2021

Parco degli alpini (via Ceresina - Caselle)

lunedì 5 - 12 – 19 – 26 luglio 2021

ore 18 - 19: yoga educativo

lunedì 5-12 luglio 2021

ore 18 - 20: attività sensoriale per famiglie

lunedì 5 – 12 – 19 – 26 luglio 2021

ore 19 - 20: zumba e balli

mercoledì 7-14 luglio 2021

ore 18 - 19: viet tai chi

Parco dell'amicizia (via Vespucci - San Domenico)

lunedì 5 - 12 - 19 -26 luglio 2021

ore 19 - 20: danza e fitness

martedì 6 – 13 luglio 2021

ore 10.30 - 11.30: viet tai chi

giovedì 1 – 8 – 15 – 22 – 29 luglio 2021

ore 16.15 - 17.15: yoga educativo

giovedì 8 – 15 – 22 – 29 luglio 2021

ore 19 - 20: danza e fitness

Parco Baleno (viale Repubblica - Tencarola)

lunedì 12 - 19 – 26 luglio 2021

ore 17.30 - 19: basket

martedì 6 - 13 - 20 - 27 luglio 2021

ore 20.30 - 21.30: mira que ritmo!

martedì 13 - 20 - 27 luglio 2021

ore 17.30 - 19: basket

mercoledì 14 – 21 - 28 luglio 2021

ore 17.30 - 19: basket

giovedì 15 – 22 - 29 luglio 2021

ore 17.30 - 19: basket

venerdì 2 – 9 – 16 – 23 – 30 luglio 2021

ore 16.30 - 17.30: yoga educativo

venerdì 16 – 23 – 30 luglio 2021

?ore 17.30 - 19: basket

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=836&area=H

Gallery





