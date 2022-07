Vivi i Parchi 2022 a Selvazzano Dentro: tutto il programma di luglio, agosto e settembre

Da luglio a settembre 2022 riparte in sicurezza la nuova edizione dell’iniziativa “Vivi i Parchi 2022” nel verde della Città di Selvazzano Dentro.

Sono in programma numerosi appuntamenti dedicati allo sport e ad altre attività culturali nel parco degli Alpini in via Ceresina a Caselle, nel parco virtuoso in memoria di G. Falcone e P. Borsellino in via Veneto a Selvazzano Dentro, nel parco Baleno in viale della Repubblica a Tencarola e in quello dell’Amicizia in via Vespucci a San Domenico.

Sono previste molteplici attività tutte gratuite sia al mattino che al pomeriggio: dal Viet Tai Chi a Zumba, dalla Ginnastica dolce al Pattinaggio artistico, da Lezioni di Yoga ad attività musicali e laboratorio di LEGO, da letture e racconti per i più piccoli all’incontro sui consigli e il benessere del proprio fedele amico.

«Ritorna un’iniziativa importante che dà la possibilità di godersi l’estate immersi nel verde di un parco facendo attività fisica, laboratori artistici e lezioni di lingua inglese – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – L’iniziativa “Vivi i Parchi 2022” consente a tutti i Cittadini lo svolgimento di attività sportive e non solo, tutte gratuite ed all’aperto, un’occasione per tornare a condividere insieme momenti spensierati nella natura. Il connubio benessere, cultura e stare assieme è il motore che fa muovere tante Associazioni che mettono a disposizione della Cittadinanza gratuitamente il tempo e la professionalità. Sarà anche un’opportunità per avvicinarsi a nuove discipline e per conoscere realtà sportive già presenti nel territorio».

«Diverse attività in programma – aggiunge Michela Barbiero Consigliere Incaricato agli Eventi e Manifestazioni – da quelle sportive ad altre nuove per questa edizione come “Il cane incontra la città” sui consigli ed il benessere del proprio fedele amico a quattro zampe, le attività musicali e il laboratorio di LEGO oltre ai primi approcci con la lingua inglese e alle letture e i racconti per i più piccoli. Un ringraziamento speciale alle Associazioni e a chi si è messo a disposizione per la realizzazione di questa iniziativa gratuita e aperta a tutti».

Per informazioni

Ufficio Sport 049.8733827

E-mail: sport@comune.selvazzano- dentro.pd.it

Selvazzano che... Parchi!

Calendario appuntamenti

Parco degli Alpini (via Ceresina - Caselle)

“Viet Tai Chi” - Mercoledì 13 luglio dalle ore 18 alle ore 19

- Mercoledì 13 luglio dalle ore 18 alle ore 19 “Il cane incontra la città”. Consigli e benessere del proprio fedele amico - Mercoledì 27 luglio dalle ore 18 alle ore 19

- Mercoledì 27 luglio dalle ore 18 alle ore 19 “Attività musicali e laboratorio di LEGO” - Martedì 26 luglio, 23 agosto e venerdì 9 settembre ore 18-20

- Martedì 26 luglio, 23 agosto e venerdì 9 settembre ore 18-20 “I nonni raccontano…”. Letture e racconti per i più piccoli - Lunedì 5 e mercoledì 7 settembre dalle ore 17 alle ore 18

- Lunedì 5 e mercoledì 7 settembre dalle ore 17 alle ore 18 “Inglese, questo sconosciuto”. Primi approcci con la lingua - Lunedì 29 agosto e giovedì 1 settembre dalle ore 17 alle ore 18

Parco Baleno (Viale Repubblica - Tencarola)

“Viet Tai Chi” - Mercoledì 6 luglio dalle ore 18 alle ore 19

- Mercoledì 6 luglio dalle ore 18 alle ore 19 “Ginnastica Dolce” - Tutti i venerdì e sabato di luglio dalle ore 10 alle ore 11

- Tutti i venerdì e sabato di luglio dalle ore 10 alle ore 11 “Pattinaggio artistico” - Venerdì 15 e 22 luglio dalle ore 18 alle ore 19

- Venerdì 15 e 22 luglio dalle ore 18 alle ore 19 “Lezione di Yoga” - Mercoledì 20 luglio, lunedì 1 e mercoledì 31 agosto dalle ore 19 alle ore 20

- Mercoledì 20 luglio, lunedì 1 e mercoledì 31 agosto dalle ore 19 alle ore 20 “Zumba” - Tutti i lunedì, martedì e mercoledì di luglio dalle ore 17:30 alle ore 18:30

Parco virtuoso in memoria di G. Falcone e P. Borsellino (via Veneto - Selvazzano Dentro)

“Viet Tai Chi” - Mercoledì 20 e 27 luglio dalle ore 18 alle ore 19

- Mercoledì 20 e 27 luglio dalle ore 18 alle ore 19 “Pattinaggio artistico” - Venerdì 29 luglio e 5 agosto dalle ore 18 alle ore 19

Parco dell’amicizia (via Vespucci - San Domenico)