"La voce del coraggio", in aula Nievo del Bo la presentazione del volume il 15 dicembre 2022

Giovedì 15 dicembre in Aula Nievo del Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, alle ore 17 si terrà la presentazione del libro “La voce del coraggio” di Gigliola Alvisi con illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini (Carthusia Edizioni).

Nel novembre 1943, in una Padova occupata dai nazisti, Concetto Marchesi è il nuovo rettore dell’Università. Per Vandina, che per caso assiste al suo appassionato discorso di apertura dell’anno accademico, rappresenta anche l’inizio di una vita inaspettata. Questa coraggiosa dodicenne scopre che all’interno dell’università molti studenti, tra cui la sorella Fernanda, stanno immaginando insieme a Marchesi un’Italia libera dal nazifascismo. E lei stessa parteciperà all’impresa.

Programma

Il testo, edito da Carthusia Edizioni in collaborazione con l’Università di Padova, è l’ultimo titolo della collana di narrativa storica illustrata “Storie libere” che in otto volumi ha raccontato altrettanti personaggi che hanno saputo vedere oltre i limiti del proprio tempo, uomini e donne, che possano essere di esempio e di stimolo per le giovani generazioni. La collana, dedicata a ragazze e ragazzi, è parte dei progetti realizzati in occasione delle celebrazioni degli 800 anni dell'Università di Padova.

All'incontro intervengono Annalisa Oboe, direttrice del Centro di Ateneo Elena Cornaro dell’Università di Padova, Patrizia Zerbi, editrice di Carthusia Edizioni, Giulia Simone, ricercatrice del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi Internazionali e l’autrice Gigliola Alvisi.

Per partecipare, è necessaria la registrazione.

Info web

https://800anniunipd.it/event/ voce-coraggio/

Foto articolo da comunicato stampa