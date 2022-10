"La voce dei Libri”, seconda edizione: Daniele Pasquini presenta “Un naufragio” al Curiel

Giovedì 27 ottobre, alle 18, il Liceo Scientifico E. Curiel di Padova ospita lo scrittore Daniele Pasquini per la presentazione del suo ultimo romanzo, “Un naufragio” (SEM, 2022).

L’appuntamento inaugura la seconda edizione del ciclo “La voce dei libri“, una serie di incontri letterari con gli autori, promossi dall’Istituto scolastico in collaborazione con l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova e nell’ambito delle azioni di promozione previste dal “Patto di Padova per la lettura“. Il Patto definisce la lettura come strumento per la crescita e il benessere delle persone, mezzo di partecipazione attiva e critica alla vita culturale della comunità e per questo requisito irrinunciabile di democrazia.

Gli appuntamenti, infatti, non sono rivolti solamente agli studenti dell’Istituto, ma a tutto il pubblico cittadino. L’obiettivo è quello di aprire la scuola alla città, creando occasioni di approfondimento e discussione su temi di attualità a partire dalle opere più recenti del panorama editoriale italiano. Gli studenti e le studentesse saranno protagonisti attivi delle serate e alimenteranno il dibattito con le loro osservazioni e considerazioni maturate in seguito alla lettura dei testi di volta in volta proposti.

Gli incontri si svolgono presso l’aula magna del Liceo Curiel, in via Giuseppe Durer, 14 a Padova. La partecipazione è libera e gratuita.

I prossimi appuntamenti:

25 novembre 2022 – Alberto Grandi, L’incredibile storia della neve e della sua scomparsa (Aboca, 2022);

27 gennaio 2023 – Paola Di Nicola, La giudice: Una donna in magistratura (HarperCollins, 2023);

febbraio 2023 – Maria Grazia Calandrone, Dove mi hai portata (Einaudi, 2022);

marzo 2023 – Daniele Mecarelli, con il nuovo romanzo in uscita a gennaio 2023 con Mondadori;

Per informazioni: Liceo Scientifico Eugenio Curiel- Via Giuseppe Durer, 14 - Mail: pdps01000t@istruzione.it - Web: https://www.liceocuriel.edu.it/

Progetto a cura del Prof. Carlo Albarello, 3488875575

Ufficio Stampa Comune di Padova

via Del Municipio, 1

e-mail: ufficiostampa@comune.padova.it

T. 049 8205039 - 049 8205245

Info web

https://www.liceocuriel.edu.it/410-la-voce-dei-libri-incontra-daniele-pasquini

Foto articolo da comunicato stampa