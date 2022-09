“Voci di donne… passioni ed emozioni”, il concerto al Circolo della lirica di Padova

Domenica 25 settembre, ore 17, un intenso ed emozionante spettacolo lirico apre la XXXIX stagione musicale del Circolo della Lirica che si prepara a festeggiare i 40 anni di attività.

“Voci di donne… passioni ed emozioni” è il tema della grande serata Le donne nell’Opera dimostrano grande personalità, astuzia, furbizia, passione, amore, abbandono, gelosia, riscatto, ribellione alle ingiustizie.

Donne che precorrono i tempi moderni e diventate icone, punti di riferimento, simboli e archetipi. Sul nostro proscenio avanzano tre eccellenti artiste nelle vesti di eroine vibranti, generose, addolorate, gelose, vendicative, amanti appassionate, madri affettuose o civette impenitenti... E’ uno spettacolo tutto al femminile dunque, in cui ogni brano, arie, duetti e concertati raccontano con diverse sfaccettature l’universo venusiano, legati da un filo narrativo che si dipana per comporre l'ordito della narrazione. Un'attrice accompagna lo spettatore nelle intricate trame delle opere e nei meandri emozionali delle nostre eroine. Attraverso i flutti imperiosi e inquieti della seduzione di Carmen all’innocenza di Gilda e alla disperazione di Medora, approderemo allo spettacolare terzetto del Cavaliere della Rosa dove le tre protagoniste della serata incrociano le loro voci in deliziose armonie. Una cornice operistica, inusuale ed esclusiva dedicata all’appassionato pubblico padovano

Interpreti

Tatiana AGUIAR, soprano lirico

Sara FANIN, soprano leggero

Erica Zulikha BENATO, mezzosoprano

Alberto BOISCHIO al pianoforte,

Simonetta FLAUTO, attrice

Dove

Circolo Unificato dell’Esercito,

Prato della Valle, 82, PD

Ingresso

Prenotazione obbligatoria - posti limitati ai numeri 335 630 3408 - 349 802 6146 - 347 953 1018

Info: https://www.circolodellalirica.it/

Info web

https://www.circolodellalirica.it/voci-di-donne-passioni-ed-emozioni-domenica-25-settembre-2022/

https://www.facebook.com/circolodellalirica/