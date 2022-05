Voci di pace: concerto gospel a Este

L'8 giugno dalle 21, sul palco del Teatro Farinelli a Este si potrà assistere gratuitamente (con prenotazione obbligatoria compilando il form al link: https://www.fantalica.com/azioni- festival-diffuso-spazio-ai-giovani/) al concerto gospel di Euganean Chorus con Marica Fasolato (Voce), Marco Andreose (pianoforte), Roberto Contegiacomo (basso elettrico) e Daniele Pinato (percussioni). Un viaggio musicale tra sonorità provenienti da tutto il mondo, dal Sud America all'Asia Minore, passando per l'Africa e l'Europa.

Una serata dedicata alla musica, ma non solo, infatti verranno presentate anche le opere d'arte realizzate dai ragazzi e dalle ragazze di Fondazione Irea Morini Pedrina che hanno partecipato ai Cantieri creativi di fotografia e percussioni condotti dagli artisti Alberto Polato e Alberto Girotto. Il percussionista Alberto Polato ha lavorato in questi due anni con i ragazzi sulla musica e sul ritmo trovando sonorità anche nel quotidiano e proporrà una serie di video che raccontano l'esperienza realizzata, mentre Alberto Girotto ha condotto i ragazzi alla scoperta della fotografia con ritratti, ma soprattutto uno sguardo sul paesaggio. Gli scatti compongono un'opera che verrà donata al Comune di Este, patrocinatore e sostenitore del progetto.

Una serata ricca di spunti per riflessioni sulla rigenerazione urbana attraverso l'arte che, secondo Associazione Fantalica Aps, promotrice dell'iniziativa, non può prescindere dalle persone e dal fatto di valorizzare i loro talenti offrendo strumenti artistici per esprimerli al meglio. L'iniziativa conclude il progetto Biennale sostenuto da Fondazione Cariparo tramite il Bando Culturalmente, ma anche da molte realtà e istituzioni del territorio quali il Comune di Este e di Battaglia Terme, il Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo, i negozi di Este in Centro, l'istituto Manfredini di Este, associazioni giovanili locali di Este e Monselice e alcune realtà produttive quali Buzzi Unicem, Grafica Atestina e Banca Prealpi San Biagio.

A questo link maggiori informazioni e il form di iscrizione al''evento gratuito: https://www.fantalica.com/azioni-festival-diffuso-spazio-ai-giovani/.