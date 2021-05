"VociSospese": la letteratura si può ascoltare anche mentre si è al Centro commerciale Ipercity

Poesie e grandi romanzi, da Dante a Carroll, da Oscar Wilde a Rimbaud: dal 14 al 31 maggio nella Galleria del Centro Commerciale Ipercity risuoneranno le parole dei grandi delle letteratura.

È il progetto VociSospese, che coinvolge la compagnia teatrale padovana de I Carichi Sospesi in un programma di “letteratura sonora”.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Maggio dei Libri, campagna nazionale che dal 2011 ha l'obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, portando i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali.

Gli attori della compagnia registreranno le parole di Pirandello, Boccaccio, Orwell, Saint-Exupéry, Dostoevskij e molti altri; l’audio sarà poi trasmesso all’interno del Centro in filodiffusione in due momenti della giornata, alle ore 11 e alle ore 17, diffondendo nell’aria bellezza e poesia.

Un autentico nutrimento per la mente, un omaggio alla letteratura e alla cultura fatto attraverso uno strumento non convenzionale: le parole e i suoni.

Il progetto si sviluppa anche con l’intento di supportare uno dei settori duramente colpiti dalla pandemia, quello della cultura e del teatro. La collaborazione con l’Associazione Carichi Sospesi nasce quindi come un modo concreto per aiutare una realtà del territorio, e per sottolineare che della cultura non si può fare a meno.

Le voci che racconteranno le parole e le emozioni dei più celebri nomi della letteratura saranno quelle di Paolo Franciosi, Paolo Esposito, Marco Tizianel, Giulia Veronese, Anna Pretolani e Stefania Testa. I testi sono stati selezionati sia per il contenuto e la bellezza, sia per la capacità di generare piccoli momenti di riflessione nella quotidianità.

https://www.ipercity.it/voci-sospese/

