“Voglio tornare negli anni 90”: summernight a Due Carrare

Venerdì 27 agosto ore 21 Voglio tornare negli anni 90

Ripartiamo insieme

Ci vediamo dai nostri amici del Summernight, la nuova manifestazione a Due Carrare (PD) nell’area parcheggio dietro l’ex Cineplex per trascorrere un sabato sera incredibile!

Superiamo insieme questo brutto periodo

Divertiamoci responsabilmente

Torna il format anni ‘90 più amato d’Italia

Voglio tornare negli Anni 90

Uno show unico, incredibile, emozionante!

Un progetto che sta spopolando in tutta Italia!

Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona..

Tutti gli artisti che ci hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un’unica grande notte mixati dai nostri PERFORMER!

Siamo tornati dal passato per farvi ballare!

Effetti Co2

Fiamme

||Coriandoli||

||Stelle filanti||

Bubble machine

Animazione

Laser

Durante l’evento, regaleremo moltissimi gadget marchiati Voglio Tornare Negli Anni 90!

Info e prenotazione tavoli (consigliata)

3476962309

mail: info@summernightshow.it

Ingresso completamente gratuito

Dove siamo

c/o Summernight

Area parcheggio dietro ex Cineplex

35020 Due Carrare (PD)

Ampio parcheggio a disposizione!

Green pass necessario per accedere all’evento

Ricordiamo che dal 6 agosto per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche dovrai esibire il tuo "green pass".

Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Stand gastronomico disponibile per la cena

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, contattare la pagina Facebook Summernight!

Info web

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/361855028864231/

