Presso Agorà la mostra di fotografia "Volti al futuro. Con i rifugiati per un nuovo noi"

Nell'ambito degli eventi organizzati per la "Giornata mondiale del rifugiato", il Sistema Accoglienza Integrazione del Comune di Padova e l'Associazione Popoli Insieme vi invitano dal 17 al 29 giugno 2022 a visitare la mostra fotografica "Volti al futuro".

Da 40 anni il Centro Astalli, sede italiana del Jesuit Refugee Service, è a fianco dei rifugiati nella città di Roma. La mostra fotografica “Volti al futuro – Con i rifugiati per un nuovo noi” celebra questi primi 40 anni di attività mettendo al centro i volti, le storie e le testimonianze di persone rifugiate ritratte da Francesco Malavolta, fotogiornalista specializzato nel racconto dei flussi migratori in ogni parte del mondo. Dopo aver fatto tappa in diversi luoghi della capitale, di recente anche al Pantheon, la mostra fotografica arriva a Padova.

Dal 17 al 29 giugno sarà visitabile presso l’Agorà del Centro Culturale Altinate San Gaetano negli orari di apertura.

Web: https://www.popolinsieme.eu/notizie/giornata-mondiale-del-rifugiato/.