"Vorticimperfetti", performance teatrale ai Musei Eremitani

In occasione della mostra A riveder le stelle realizzata per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, il 18 dicembre debutta al Museo Eremitani di Padova la performance di teatro contemporaneo Vorticimperfetti della compagnia teatrale Archipelagos Teatro. Pensata per esplorare i dipinti e le suggestioni poetiche di Dante, la performance si snoda tra recitazione, danza e musica dal vivo grazie alle interpretazioni di Gioia D’Angelo, Simona Argentieri e Marina Romondia. Sarà itinerante per le sale della mostra in continuo dialogo con il pubblico presente.

Dai tappeti sonori alle performance di danza, passando per gli strumenti a percussione e la declamazione dei versi, la performance coinvolgerà l’uditore in un percorso sensitivo e artistico tra arte e poesia. Gioia D’Angelo, referente del collettivo: «Siamo felici di avviare questo nostro progetto che prevede un dialogo tra le arti, teatro, musica, danza, pittura e scultura. Questo per indagare quale sia la funzione dell’artista e delle opere nei confronti dello spettatore, che diventa ‘attore’ e parte integrante della performance dal vivo. Guardare un quadro ed essere avvolti da parole, movimenti, luci e suoni

per un coinvolgimento totale e un’immersione totale nell’opera stessa è per noi un’esperienza unica da far rivivere agli spettatori».

Lo spettacolo è proposto nell’ambito del progetto Arte inScena, sostenuto dalla Regione Veneto per promuovere e valorizzare musei, archivi e biblioteche attraverso iniziative culturali.

Informazioni e contatti

L’evento è organizzato su più turni, a partire dalle ore 11 fino alle ore 16.30. L’accesso al Museo Eremitani e alla performance è gratuito per i residenti a Padova e provincia e per gli studenti universitari su esibizione del tesserino universitario.

Per i non residenti l’accesso è libero previo acquisto del biglietto per accedere al Museo e alla mostra. È necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo organizzazione.archipelagos@gmail.com oppure chiamando il numero 340 914 0671.

"Vorticimperfetti" progetto Arte inScena

Di e con Gioia D’Angelo, Simona Argentieri, Marina Romondia

Musiche dal vivo di Giuseppe Testa

Luci e suoni di Alberto Salmaso

Video di Eugenio Cappello

Produzione di Archipelagos Teatro

Con il sostegno della Regione del Veneto