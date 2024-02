"La vulnerabilità psico-sociale. Che fare?", l’incontro a Padova

“Vulnerabilità: uno sguardo oltre la superficie” è il titolo del 44° Corso di cultura che l’Associazione Ex Alunni dell’Antonianum propone alla città di Padova.

Il terzo appuntamento in programma lunedì 12 febbraio “Vulnerabilità psico-sociale: quali risposte?” indaga un’altra forma di vulnerabilità che tocca pesantemente la persona e i suoi cari. Il prof. Andrea Fagiolini, direttore della Psichiatria di Siena, approfondirà il tema della fragilità psichica con le sue pesanti ricadute sociali e parlerà di cure, di prevenzione, di politiche sanitarie, sociali e organizzative per soccorrere questi “ultimi”.

L’ incontro si tiene alle 20.45 in A ula Morgani, via Giustiniani 2, a Padova.

Le registrazioni degli incontri, senza dibattito, verranno trasmesse da Telechiara la domenica successiva alle ore 9.

La videoregistrazione con dibattito sarà invece disponibile il mese successivo all’evento, sul sito web dell’Associazione ex Alunni Antonianum.

Questi i prossimi appuntamenti:

La vulnerabilità nel mondo giovanile sarà il tema del quarto incontro - il 19 febbraio - condotto da Rosanna Tabasso, presidente del SERMIG di Torino, dal titolo “Fragilità relazionali nel mondo giovanile”: la giovinezza è un tempo di grandi gioie e acquisizioni, ma vulnerabile a una miriade di fattori interni ed esterni che possono generare disperazione, emarginazione, devianza.

L’ultimo incontro il 26 febbraio, ci porterà in Africa, continente di grandi ricchezze e potenzialità ma altamente vulnerabile nel clima e nelle strutture socio-politiche, sanitarie, culturali: capire la situazione dell’Africa è la condizione preliminare per azioni concrete. Il tema dell’incontro “Africa: un continente fragile” sarà indagato da padre Giuseppe Caramazza, un comboniano che ha vissuto a lungo in Sudan e in Kenia ha svolto studi sulle popolazioni Masai e sulle realtà sociali africane ha fondato con altri il Catholic Information Service for Africa (CISA) ed è stato docente al Tangaza University College di Nairobi.

https://www.padovanet.it/evento/ciclo-di-conferenze-corso-di-cultura-2024-vulnerabilit%C3%A0-uno-sguardo-oltre-la-superficie

Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.exantonianum.com.

