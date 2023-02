Waves live all'Oste DiVino il 3 marzo 2023. Venerdì sera All'Oste DiVino serata live con "Waves Acoustic Duo" Fabio Palmitesta e Giulia Mazzali Live dalle 21 in poi. Duo in chitarra e voce con brani pop e folk in rivisitazione acustica.

Obbligatoria la prenotazione al locale 329 5991863. Evento organizzato in collaborazione con Sonora Eventi & Live APS Eventi Area Artistica: https://www.facebook.com/events.