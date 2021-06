Presso Vecchiato Arte la mostra "We are Who We"

La storia dell’umanità è segnata dal bisogno di indagare le differenze e di attraversare quel velo di Maya che copre l’ignoto, per arrivare alla verità. L’arte è da sempre un mezzo preferenziale per oltrepassare la cortina di pregiudizi ed esaminare ciò che non è del tutto conosciuto, ci apre nuove vie per scoprire e capire i tanti modi nei quali si può esprimere il nostro Essere, dove la normalità è nulla e tutto, una interpretazione puramente soggettiva. La Natura stessa ci insegna che l’evoluzione nasce proprio con le diversità: se tutto restasse sempre così com’è, non esisterebbe il progresso.

We are Who We are è una mostra in cui la molteplicità dei generi artistici esposti, il punto di vista di ogni artista sul tema delle diversità, inducono a indagare su quanto le differenze siano espressione di innata eleganza e, grazie all’arte, la nostra visione va al di là di ogni categoria di genere, orientamento sessuale o religioso e di qualunque disuguaglianza regalandoci l’opportunità di esplorare e comprendere, non di omologare. Perché rispettare le differenze è un valore, non un problema, è civiltà, non una questione politica.



Artisti: Affiliati, conTESSA, David Begbie, Daniele Fortuna, Tony Gallo, Corrado Marchese, Giuseppe Inglese, Silvia Papas, Pier Toffoletti,Milena Bini.

Dal 3 giugno al 30 giugno 2021

Vecchiato Arte

Via Dondi dall’Orologio 31, 35139 Padova

Orari: martedì-sabato 10.30-13 e 15.30-19. In altri giorni e orari si riceve su appuntamento

Informazioni e contatti

Mail: alice@vecchiatoarte.it

Tel. 334 7902523

Web: https://www.vecchiatoarte.com.

Gallery







Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...