Webinar online: "Come aumentare la fiducia?"

La Via della Felicità organizza un webinar informativo gratuito per parlare di fiducia. L’umanitario L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità, scrisse: «Un individuo è in pericolo se non può aver fiducia nell’onestà di quelli che lo circondano. Quando le persone su cui conta lo abbandonano, la sua vita si può complicare e persino la sua sopravvivenza può essere messa in pericolo. La fiducia reciproca è il fondamento più basilare nelle relazioni umane. Senza di essa crolla l’intera struttura».

Per affrontare questo argomento i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito intitolato “Come Aumentare la Fiducia?”. L’incontro online verrà tenuto dalla Dott.ssa Stefania Mazzucato attraverso la piattaforma ZOOM Lunedì 13 Dicembre alle ore 20.30.

Informazioni e contatti

Per iscriversi o per maggiori informazioni scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com.