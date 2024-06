"Con gli avvocati per la negoziazione", un webinar di comunicazione strategica e introduzione all'ascolto empatico

Un nuovo webinar a cura del Comitato degli Avvocati per la Negoziazione in tema di mediazione e negoziazione per arricchire le competenze ed affinare le abilità comunicative. Dopo l'introduzione dell'Avv. Marino Bortolami, già vice Presidente del Comitato, sarà relatrice la Dott.ssa Patrizia Bonaca, coach econolistico e innovation manager per la creatività aziendale e il miglioramento professionale, fondatrice del centro di formazione noto come “Industria dell’esperienza” che si distingue per gli innovativi programmi formativi e la comoda modalità di apprendimento. Come si legge sul sito www.industriadellesperienza.it «econolismo® rappresenta la fusione sinergica di “economia” e “olismo”, un approccio integrato e armonioso all’arte di vivere».

Modererà la Presidente del Comitato Avv. Anna Ferrari Aggradi. L’evento, organizzato insieme all’Ordine degli avvocati di Padova ed in particolare del direttivo dell’OMF che sarà presente nella persona dell’Avv. Francesco Vignaga, si terrà il 19 giugno 2024 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 su piattaforma Zoom. All’evento sono stati attribuiti 2 crediti formativi. Iscrizioni tramite Sfera e per i non iscritti al Foro di Padova mediante invio di mail all’indirizzo eventi@avvocatinegoziazione.it.