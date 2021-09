Indirizzo non disponibile

Webinar: “Come affrontare il lavoro ?

Riceviamo e pubblichiamo:

“Webinar informativo gratuito basato sul programma dei ministri volontari.

Brusco calo della produttività, disoccupazione su vasta scala, pessimi rapporti tra dirigenza e lavoratori, incompetenza degli amministratori, operazioni commerciali disoneste: sono tutti problemi che affliggono il mondo del lavoro. Non c’è da meravigliarsi se lo svolgimento del lavoro è diventato una fonte di tensione e di ansia per milioni di individui.

Come aumentare l’efficienza lavorativa e la produttività? Come risolvere le preoccupazioni e la confusione sul posto di lavoro? Come superare i periodi di esaurimento? Sono tutte questioni che riguardano tanto i lavoratori quanto i dirigenti. Una loro soluzione porterebbe maggiore sicurezza e un’accresciuta soddisfazione.

Il programma dei Ministri Volontari descrive alcuni dei numerosi principi e tecniche ideati dal filosofo ed umanitario L. Ron Hubbard, per essere applicati nel mondo del lavoro. Non solo si può trasformare il lavoro in un’attività gratificante e piena di soddisfazioni, ma lo si dovrebbe fare considerando che questa è l’attività che assorbe la maggior parte della nostra vita.

Ecco perché il Ministro Volontario Angelo Polverini terrà un webinar informativo gratuito intitolato “Come Affrontare il Lavoro Evitando l’Esaurimento”.

L’incontro online si terrà Martedì 28 Settembre alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com.

https://www.facebook.com/laviadellafelicitapadova”