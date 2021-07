Webinar gratuito: "Come prevedere il comportamento degli altri?"

Indirizzo non disponibile

Continuano i webinar informativi gratuiti dei Ministri Volontari. Quanto più grandi potrebbero essere le nostre possibilità di successo se potessimo predire se qualcuno che incontriamo si dimostrerà onesto o disonesto? Può darsi che tu usi esperienza conquistata duramente oppure ti affidi al tuo “sesto senso” per quanto riguarda un’altra persona. Ma in entrambi i casi non avrai la certezza di fare la scelta giusta.

I Ministri Volontari hanno deciso di organizzare dei webinar informativi gratuiti su questi argomenti. Il prossimo incontro online verrà tenuto Martedì 20 Luglio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM. Il webinar s’intitola “Come Prevedere il Comportamento Degli Altri?” e verrà tenuto dal Ministro Volontario Angelo Polverini.

Informazioni e contatti

Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com.