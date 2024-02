Webinar: "Sei sicuro che i tuoi dati aziendali siano in completa sicurezza?"

Conosci il livello di sicurezza della tua azienda e attività? Vuoi scoprire come riconoscere se i tuoi dati aziendali e informazioni sensibili sono in completa sicurezza? All'interno di questo webinar esclusivo, acquisirai tutte le informazioni e conoscenze necessarie per valutare quali sono le minacce del web e i rischi informatici più comuni che possono compromettere la sicurezza di un'azienda o di un'attività.

Cosa scoprirai partecipando: