Webinar online: "Parliamo di dipendenze"

Webinar Informativo Gratuito con l’associazione Mondo Libero dalla Droga: «Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Dipendenze le nuove sostanze psicoattive possono rappresentare minacce per la salute e sociali simili a quelle associate alle sostanze controllate sostanze. Spesso compaiono anche nelle stesse ampie classi chimiche delle sostanze controllate più note, con molte nuove sostanze psicoattive classificate come cannabinoidi sintetici, oppioidi, benzodiazepine, stimolanti e allucinogeni. Tuttavia, poiché sono chimicamente diversi dai farmaci affermati, i rischi che comportano per la salute possono differire e, per molte nuove sostanze, essere semplicemente sconosciute. Nuove sostanze psicoattive possono essere acquistate da rivenditori online e piattaforme di social media o talvolta da fornitori di alto livello e in alcuni casi possono essere commercializzati come sostituti "legali" di droghe illecite. La risposta è molto chiara: prevenzione».

L’associazione Mondo Libero dalla Droga ha deciso di organizzare un altro webinar informativo gratuito intitolato “Parliamo di Dipendenze” che si terrà Giovedì 25 Novembre alle ore 20.30.

Informazioni e contatti

I volontari affronteranno il tema indirizzandosi a genitori, insegnanti ed educatori al fine di informare più giovani possibili, visto che, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione.”

L’incontro online si terrà attraverso la piattaforma ZOOM. Per iscrizioni scrivere a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com.