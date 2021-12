Webinar online: "Giovani e dipendenze"

Incontro online con i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga. L’associazione, non vuole affrontare l’argomento con una nota moralistica, ma ha come scopo quello di fornire fatti e informazioni ai giovani così che possano prendere decisioni autonome e in maniera consapevole. I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard; per questo da anni portano avanti iniziative ed eventi al fine di informare attraverso tornei sportivi, conferenze nelle scuole, eventi culturali e distribuzione gratuita degli opuscoli

“La Verità sulla Droga”.



Giovedì 9 Dicembre alle ore 20.30 i volontari di Mondo Libero dalla Droga terranno un webinar informativo gratuito intitolato “Giovani & Dipendenze” attraverso la piattaforma ZOOM. L’ingresso è libero a chiunque voglia approfondire l’argomento.

Informazioni e contatti

Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivere a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com.