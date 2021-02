Webinar organizzato dalla Regione del Veneto: “Ripartire dalle città: i sostegno del POR FESR”

La Regione del Veneto organizza l’evento annuale del POR FESR 2014-2020, durante il quale vengono presentati gli esiti del ciclo di webinar sull’Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile.

Vengono inoltre affrontate potenziali nuove tematiche relative al futuro ciclo di programmazione UE 2021-2027, come ambiente, sicurezza, cultura, turismo, con delle riflessioni in merito alla governance generale della strategia per lo sviluppo urbano del futuro POR.

L'evento

Appuntamento online venerdì 19 febbraio dalle ore 10.30 alle 12.30; partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria.

Per conoscere il programma completo e le modalità di partecipazione consultare il sito www.regione.veneto.it.

Approfondimenti

Il Programma Operativo Regionale (POR), è lo strumento attraverso cui la Regione del Veneto, grazie ai circa 600 milioni di euro messi a disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione stessa, svilupperà dal 2014 al 2020 un piano di crescita sociale ed economica nei settori dello sviluppo industriale, dell'agenda digitale, dell'ambiente e dell'innovazione.

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, detto sinteticamente FESR, è uno dei Fondi strutturali e di investimento europei il cui obiettivo è quello di finanziare progetti di sviluppo all’interno dell’Unione europea.

Riferimenti

Ufficio progetti di finanziamento - Settore Risorse Finanziarie

Luogo Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova

Telefono 049 8205608

Email progettidifinanziamento@comune.padova.it paccagnellad@comune.padova.it

Responsabile del procedimento dott.ssa Domitilla Paccagnella

Info web

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/evento2020