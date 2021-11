Webinar online: "Come accrescere onestà, coerenza e altruismo?"

La Via della Felicità organizza un webinar informativo basato sul programma per gli educatori: «La Via della Felicità è uno strumento efficace per combattere quelle influenze negative e ristabilire la fiducia, l’onestà e il decoro intorno a te. Una guida basata sul buon senso per una vita migliore può fornire ai tuoi figli la bussola di cui hanno bisogno per vivere in armonia l’uno con l’altro, nonché un fondamento morale che utilizzeranno per il resto della loro vita. Ovunque il libro sia stato usato, i genitori hanno riferito miglioramenti significativi avvenuti nel comportamento, nell’atteggiamento e nella cooperazione dei loro figli».

In linea con questo programma, i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar gratuito informativo intitolato “Come Accrescere Onestà, Coerenza e Altruismo?”. L’incontro online avverrà attraverso la piattaforma ZOOM Lunedì 8 Novembre alle ore 20.30.

Informazioni e contatti

Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com o visita il sito www.laviadellafelicita.org.