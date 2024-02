Webinar "Pancreas, un approccio multidisciplinare tra territorio e ospedale"

Destinatari dell’iniziativa: medici chirurghi di tutte le discipline e odontoiatri. Per iscriversi visitare la pagina dell’Evento al seguente Link: https://unikacongressi.com/pancreas-padova-2024-un-approccio-multidisciplinare-tra-territorio-e-ospedalefad-sincrona/

Prezzo Destinatari dell’iniziativa: medici chirurghi di tutte le discipline e odontoiatri. Per iscriversi visitare la pagina dell’Evento al seguente Link: https://unikacongressi.com/pancreas-padova-2024-un-approccio-multidisciplinare-tra-territorio-e-ospedalefad-sincrona/

Indirizzo non disponibile

Proseguono gli appuntamenti del ciclo di incontri scientifico-divulgativi organizzati dalla Chirurgia Generale 2 (Chirurgia a indirizzo epatobiliopancreatico e dei trapianti di fegato – Direttore Prof. Umberto Cillo) dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Padova e il Dott. Giacomo Sarzo della Chirurgia Generale Ospedale Sant’Antonio.

Scarica la locandina con tutto il programma

Dopo il primo appuntamento tenutosi lo scorso 29 gennaio e riguardante le neoplasie epatiche primitive, è in programma per lunedì 26 febbraio (ore 20.30-22.20) il secondo webinar ECM dedicato alle patologie cistiche e solide del pancreas. L’obiettivo è di presentare ai medici del territorio le novità terapeutiche presenti a Padova nell’ambito di queste patologie e quali siano i servizi disponibili (ambulatori, meeting di patologia, trial prospettici, contatti) per il medico di medicina generale e il cittadino presso l’Azienda Ospedaliera Università di Padova. Gli incontri prevederanno anche la presenza di Oncologi dell’Istituto Oncologico Veneto.

Una collaborazione importante tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova - molto attento ed impegnato nella Formazione ECM con oltre venti corsi organizzati solo nello scorso anno - e la Chirurgia Generale 2 diretta dal Prof. Umberto Cillo: questi tre webinar formativi rivolti a medici chirurghi di tutte le discipline e odontoiatri consentono infatti, grazie alla presenza Colleghi altamente specializzati, di fare il punto sulla chirurgia del fegato, delle vie biliari e del pancreas con particolare predilezione per gli approcci mininvasivi come la chirurgia laparoscopica e robotica. La Chirurgia Generale 2 ha eseguito nel 2023 oltre 300 resezioni epatiche, 80 resezioni pancreatiche, 350 interventi di ablazione epatiche, e porta avanti un’intensa attività di trapianti di fegato con 130 trapianti eseguiti nello stesso anno.

Il terzo ed ultimo webinar EMC previsto nel ciclo di incontri si terrà lunedì 8 aprile, sempre dalle 20.30 alle 22.30, e sarà focalizzato sulla patologia metastatica al fegato a partenza dai tumori del colon retto e dai tumori neuroendocrini.

Programma

20:30 – 20:50 Patologie solide e cistiche del pancreas. Vademecum per il MMG – Dottor Giovanni Marchegiani

20:50 – 21:00 Discussione – Dottor Giovanni Marchegiani

21:00 – 21:20 Adenocarcinoma del pancreas. Chemioterapia e Cure Palliative – Dottoressa Letizia Procaccio

21:20 – 21:30 Discussione – Dottoressa Letizia Procaccio

21:30 – 22:10 Presente e futuro a Padova per la chirurgia pancreatica: (Dottor Domenico Bassi – Dottor Simone Serafini)

Dalla chirurgia tradizionale alla miniinvasività

Protocolli attivi in AOPD (Sonar, Robin)

22:10 – 22:30 Discussione – Dottor Domenico Bassi, Dottor Simone Serafini

La compilazione del quiz/test ECM è prevista entro le 72 ore dalla fine dell’accredito.

Obiettivo formativo:

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Destinatari dell’iniziativa: MEDICI CHIRURGHI DI TUTTE LE DISCIPLINE E ODONTOIATRI.

CREDITI PREVISTI: 3

FACULTY

Dott. Domenico BASSI - Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio- pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova

Prof. Umberto CILLO - Professore Ordinario di Chirurgia Generale, Direttore UOC di Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova

Dott. Giovanni MARCHEGIANI - Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio- pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova

Dott.ssa Letizia PROCACCIO - Dirigente Medico, PhD, UOC Oncologia Medica 1, Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS

Dott. Simone SERAFINI - Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio- pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova

Dott. Giacomo SARZO - Direttore U.O.C di Chirurgia Generale Azienda Ospedale - Università di Padova.

Prof. Cosimo SPERTI - Professore associato di Chirurgia e Dirigente medico presso UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova

Per iscriversi visitare la pagina dell’Evento al seguente Link:

https://unikacongressi.com/pancreas-padova-2024-un-approccio-multidisciplinare-tra-territorio-e-ospedalefad-sincrona/

Foto articolo da comunicato stampa