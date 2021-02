Webinar "La Primavera dell’economia locale: dalle macerie della pandemia alla rinascita tra rischi e possibilità"

Il Circuito Venetex organizza e invita al webinar dal titolo "La Primavera dell’economia locale: dalle macerie della pandemia alla rinascita tra rischi e possibilità" che si terrà giovedì 4 marzo alle 17.

Relatori:

Stefano Allievi – Docente di Sociologia all’Università degli Studi di Padova

– Docente di Sociologia all’Università degli Studi di Padova Alberto Baban – Presidente di Venetwork

– Presidente di Venetwork Marco De Guzzis – Ceo Sardex Spa

– Ceo Sardex Spa Giampietro Trabuio – Direttore Generale Circuito Venetex srl.



– Direttore Generale Circuito Venetex srl. Modera Roberta Polese – Giornalista Corriere del Veneto

Come partecipare

Per iscriversi al webinar: https://bit.ly/primavera-economia

Dettagli

L’orizzonte futuro tra debito pubblico, exploit della Cina e il rischio del ‘virtuosismo euforico’ Alberto Baban e le mosse strategiche per farsi trovare pronti al via di una nuova stagione (vaccini permettendo).

«L’imprenditore non può permettersi di guardare solo il proprio orizzonte futuro, deve avere una visione d’insieme, macroeconomica». Alberto Baban, presidente di VeNetwork e imprenditore, parla di quelle che saranno le fondamenta solide su cui costruire quella che lui stesso chiama «“la primavera delle Pmi”. Non si tratta solo di attendere le mosse del Governo per capire la direzione che prenderà lo sviluppo di questo paese, si tratta di mettere in atto quello spirito di programmazione che allo stato attuale non può prescindere dall’economia globale. “La Cina oggi è molto più forte di noi, l’Europa ha registrato un – 8% del Pil, in Italia i numeri sono peggiori, il continente asiatico sta registrando un + 2% questo in termini pratici significa un aumento sostanziale dei costi della logistica – spiega ancora Baban – altra cosa che non può sfuggire al medio imprenditore del Nordest è il debito sostenibile, dovremo essere in grado di generare ricchezza non solo per oggi, ma anche per domani, altrimenti in un futuro non così prossimo ci troveremo schiacciati dal debito pubblico. Altro fattore determinante – spiega ancora l’imprenditore Baban – è non farsi prendere da quello che io chiamo ‘virtuosismo euforico’ non appena la produzione ripartirà, attenzione a tenere bene i piedi per terra».

In tutto ciò, elemento determinante almeno per compensare gli eccessi nell’una o nell’altra direzione, assumono le monete complementari. «Venetex e Sardex sono un calmieratore dell’economia locale – spiega Baban – il loro apporto è essenziale quando si tratta di attutire i colpi, costituiscono una rete di supporto importante per le pmi».

«Venetex è un'efficace community economica, prima ancora che una moneta complementare» sottolinea Giampietro Trabuio, Direttore Generale Circuito Venetex Srl «Abbiamo sostenuto le piccole e medie imprese del nostro territorio nella crisi e siamo pronti ad essere al loro fianco anche nella crescita».

«Essere parte di una community nazionale di oltre 10.000 imprese dà sempre più benefici agli iscritti, - afferma Marco De Guzzis, CEO di Sardex Spa – come evidenziano i dati del secondo semestre dello scorso anno, quando l’avvio di un processo di nazionalizzazione ha consentito di far crescere il transato, cioè gli scambi tra le imprese, di oltre il 40%, pur in una difficile fase recessiva per l’economia».

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/761128211504992

Web: www.circuitovenetex.net

Facebook: @venetex.net

Twitter: @venetexnet

Instagram: @venetexnet