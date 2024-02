Webinar “La salute delle persone transgender. Il percorso di affermazione di genere”

Indirizzo non disponibile

Un altro importante evento formativo ECM organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova ed in programma per lunedì 5 febbraio dalle ore 20.30 alle ore 22.30: La salute delle persone transgender. Il percorso di affermazione di genere.

È un argomento di forte attualità che affronta il tema dell’identità di genere. Un tema che affonda le sue radici storiche nei tempi più remoti e che nell’ultimo periodo è motivo di continuo dibattito. Questo evento di formazione si propone di fornire un focus sul tema della transizione e desidera offrire dare una esaustiva panoramica sulla salute delle persone transgender e sui percorsi di affermazione di genere.

Gli interventi previsti nell’ECM – sotto la responsabilità scientifica del Dottor Giacomo Sarzo Direttore U.O.C di Chirurgia Generale Azienda Ospedale - Università di Padova Segretario e Consigliere nonché Responsabile della Formazione per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova –, mirano a chiarire i concetti di identità sessuale e incongruenza di genere fornendo al contempo informazioni sul percorso psicologico e medico intrapreso dalle persone transgender.

La conferenza, che sarà tenuta dal Prof. Andrea Garolla, coordinatore del Gruppo Interdisciplinare per l’Incongruenza di Genere dell’Azienda Ospedale-Università di Padova e dal Dr. Alberto Scala, Medico in Formazione Specialistica presso l’Università di Padova, prevede un taglio pratico con indicazioni sulla presa in carico di persone che desiderano intraprendere tale percorso presso il Centro di Riferimento della Regione Veneto.

L'obiettivo del corso è rafforzare la relazione di cura e le competenze di medici e professionisti al fine di migliorare il benessere della popolazione transgender. Durante l’incontro interverrà portando la propria personale testimonianza, una persona che ha completato il percorso di affermazione di genere, descrivendo i vari passaggi della transizione.

Programma

20.30 – 21 Inquadramento generale - cos’è l’Incongruenza di Genere? Andrea Garolla

21 – 21.45 Il percorso di affermazione di genere – Alberto Scala

21.45 – 22.15 “Io sono…” – Testimonianze

22.15 – 22.30 Domande e risposte – Andrea Garolla, Alberto Scala

La compilazione del quiz/test ECM è prevista entro le 72 ore dalla fine dell’accredito.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Destinatari dell’iniziativa: MEDICI CHIRURGHI DI TUTTE LE DISCIPLINE E ODONTOIATRI.

CREDITI PREVISTI: 3

FACULTY

Prof. Andrea GAROLLA – Professore Associato di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Padova e Coordinatore del Centro di Riferimento per l’Incongruenza di Genere della Regione Veneto.

Dott. Giacomo SARZO - Direttore U.O.C di Chirurgia Generale Azienda Ospedale - Università di Padova.

Dott. Alberto SCALA - Specializzando in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso l’Azienda Ospedale Università di Padova.

