Webinar online: "Come sviluppare i tuoi talenti?"

Webinar Informativo Gratuito basato sul programma educativo de La Via della Felicità: «Secolare e imparziale, La Via della Felicità si è guadagnata riconoscimenti da alunni, insegnanti, educatori, direttori, professori, governatori, sindaci, medici, infermieri, avvocati, preti e sacerdoti che hanno utilizzato i precetti di questo libro e quindi hanno aiutato altri ad avere una vita dignitosa, onesta e felice. Tra i suoi principi troviamo anche “Sii Competente”, che suggerisce di diventare professionisti in ogni ambito della vita e di sviluppare i propri talenti e le proprie capacità».

Ecco perché i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito che si terrà Lunedì 25 Ottobre alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM intitolato “Come Sviluppare i Tuoi Talenti?”.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com.