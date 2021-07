Webinar gratuito: come creare un team efficiente?

La specialista di risorse umane Dott.ssa Simona Primieri ne parla con un webinar gratuito. Come costruire un gruppo di lavoro di successo e come fare in modo che la squadra rimanga sempre vincente grazie al team working? Nella tua azienda ci sono dei team di lavoro? I gruppi di lavoro vanno d’amore e d’accordo o ci sono dei malumori?

In ogni attività il lavoro di gruppo ha una valenza strategica specifica e tenere insieme i vari elementi e gestire i protagonismi a volte può sembrare difficile. Sappiamo che se il gruppo perde di vista l’obiettivo del lavoro di squadra, concentrandosi solo su alcuni elementi, mette a repentaglio l’intero progetto. Quindi come formare un team realmente efficiente? Le aziende, dalle più piccole alle multinazionali, ricercano continuamente idee e strategie ed investono in formazione per migliorare l’efficienza dei team working, perché una squadra non si forma semplicemente mettendo insieme degli individui e dicendo loro: “Dovete fare squadra e lavorare in sintonia”.

Un gruppo è vincente perché le persone che formano quel gruppo hanno intelletto, intelligenza emotiva e una forte componente di sensibilità sociale orientata al raggiungimento di obiettivi. La specialista di risorse umane e volontaria della Fondazione La Via della Felicità, Dott.ssa Simona Primieri, parlerà di alcuni strumenti che lei ha visto vincenti nella creazione di team efficienti. La Via della Felicità, scritta dal filosofo ed umanitario L. Ron Hubbard, è una guida al buon senso per una vita migliore, che dà al lettore 21 precetti che se seguiti aumentano la produttività e la sopravvivenza degli individui. Simona terrà un webinar gratuito sull’argomento Lunedì 26 Luglio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com.