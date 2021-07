Webinar gratuito: "La verità sulla droga"

Indirizzo non disponibile

Mondo Libero dalla Droga continua con le attività di prevenzione alle dipendenze. I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Per questo hanno deciso di non fermare le iniziative di prevenzione ma di continuare ad organizzare incontro online gratuiti.

Il prossimo appuntamento si terrà Giovedì 22 Luglio alle ore 20.30 attraverso la piattaforma ZOOM. Interventi a cura di Alessandro Sparelli, volontario dell’associazione Mondo Libero dalla Droga, Avv. Angelo Gentile, Avvocato Penalista del Foro di Bari e Vincenzo Dinoia che racconterà la sua testimonianza.

Per maggiori informazioni scrivere a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com.