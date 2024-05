Wedding Vibes - Serate a tema matrimonio gratuite per futuri sposi

Idee, consigli e good vibes per un matrimonio indimenticabile! Torniamo con la serie di incontri gratuiti rivolti alle spose e alle coppie che stanno organizzando il loro giorno più bello, un argomento al mese, un’opportunità per condividere esperienze, scambiare idee e ottenere ispirazioni fresche per l’organizzazione del matrimonio.

Dopo l’incontro saremo disponibili per fornire ogni consiglio necessario per la pianificazione del matrimonio. Sia che si tratti di un’idea innovativa, un tocco speciale per rendere la giornata ancora più straordinaria o l’insieme perfetto di elementi per la wedding stationary: il tutto per rendere unico e indimenticabile il giorno speciale.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 15/05/2024 dalle 19.30 alle 21 presso Fleur Creazioni via S. Fermo 74, Padova e parleremo di:

“PROGETTO CREATIVO E WEDDING STATIONERY: QUANTO È IMPORTANTE LO STILE PER UN MATRIMONIO CHE PARLI DI VOI?”

PRENOTA IL TUO POSTO! Ti chiediamo di farci sapere se ci sarai in modo da poter organizzare al meglio la serata. Puoi farlo iscrivendoti al link di Eventbrite. Puoi mandarci una mail a info@tantestudio.it. Puoi inviarci un WhatsApp a 327 9516137.