Weekend al Palaindoor di Padova: tutti gli appuntamenti del fine settimana

Giovani in pista al Palaindoor di Padova. Il weekend di gare, sabato 18 e domenica 19 febbraio, sarà interamente dedicato alla categoria cadetti. Ben 1.200 gli iscritti per una manifestazione che avrà carattere “open”, sarà cioè aperta anche ai tesserati per società provenienti da fuori regione. Per il Palaindoor di Padova, che tra meno di un mese, l’11 e 12 marzo, ospiterà anche i campionati italiani giovanili di prove multiple, si tratta rispettivamente dell’11^ e 12^ manifestazione della stagione.

I cadetti torneranno in pista a Padova anche nel weekend successivo, con un appuntamento allargato alle prove multiple.

Sabato inizio gare alle 14.30, domenica alle 9.45. ISCRITTI

ASSOLUTI INDOOR, AD ANCONA E’ CACCIA AL TRICOLORE

