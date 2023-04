Weekend benessere ad Abano Terme con Eventi single

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici! Vivi con noi un weekend all'insegna del benessere e delle coccole. Nel centro di Abano Terme, ai piedi dei Colli Euganei, sorge l'Hotel Terme Savoia, uno dei più affascinanti centri termali della provincia di Padova. Qui avrà luogo il vostro weekend per godere di un favoloso percorso benessere a 360 gradi.

Avrete l'occasione di usufruire di SPA ad accesso libero, 3 piscine termali dell'hotel, sala fitness, lezione di acquagym nella piscina termale con il trainer e, infine, la possibilità di utilizzare biciclette da passeggio e mountain-bike. Per la piscina avrete a disposizione l'accappatoio e il telo spugna. Trascorrerete tutta la durata del viaggio con nuova gente single, stringerete nuove amicizie e, perché no, troverete qualcuno a voi affine con cui iniziare a condividere nuove passioni e interessi. Insomma, un'opportunità di socializzazione e divertimento da non perdere. Continuate a leggere per tutte le info nel dettaglio e, soprattutto, affrettatevi a prenotare. I posti sono limitati! La nostra tour leader Barbara sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie! Non perdere l’occasione di partecipare alla nostra vacanza tra single!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 11 euro di quota organizzativa per riservare il posto + caparra soggiorno entro il 14/05, saldo entro 04/06, prezzo pensione completa 184 euro (1/2 pensione 154 euro)

Quota senza Vip-card donna: 11 euro di quota organizzativa per riservare il posto + caparra soggiorno entro il 14/05 saldo entro 04/06 prezzo pensione completa 184 euro (1/2 pensione 154 euro)

Titolari Vip-card: 7 euro di quota organizzativa per riservare il posto + caparra soggiorno entro il 14/05 saldo entro 04/06 prezzo pensione completa 184 euro (1/2 pensione 154 euro)

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 25 Maggio 2023. Ritrovo alle ore 14 - Hotel Terme Savoia | Via Pietro d'Abano, 53, 35031, Abano Terme Pd. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.