Weekend in bici per famiglie con visita a giardini e castelli

Abbiamo pensato per voi e per i vostri bambini un itinerario pianeggiante, lungo piste ciclabili e strade secondarie a basso traffico, con tappe brevi e tanto tempo libero per la visita di giardini e castelli. Avete sempre desiderato di fare un weekend in bici con i bambini, a diretto contatto con la natura, senza auto, senza mezzi pubblici, solo con le fantastiche due ruote? Non aspettate oltre perché a Valsanzibio i bambini si divertiranno nel Labirinto di bosso e al Catajo faranno finta di essere i nobiluomini di una volta. Perché sì? per scoprire il Giardino di Valsanzibio, la Piccola Versailles dei Colli Euganei, pedalare in piano all’interno delle alture vulcaniche degli Euganei, il Castello del Catajo, la Villa privata più visitata del Veneto.

Il programma

1° giorno - Arrivo in autonomia in grazioso appartamento a Galzignano Terme nel tardo pomeriggio. L’appartamento dispone di giardino privato sia all’ingresso che dietro, cucina attrezzata e mobili da giardino. Tempo libero, cena e pernottamento in appartamento.

2° giorno - Per la colazione, vi consigliamo di provare la Pasticceria Bacelle in centro a Galzignano per un inizio goloso di giornata. Dopo colazione, ritirate la bici adatta a voi al nostro Bike point e seguite tutta la pista ciclabile fino a Valsanzibio osservando i campi di asparagi bianchi e i vigneti attorno a voi. Il Giardino Monumentale di Valsanzibio, così detto anche la Piccola Versailles dei Colli Euganei, oltre ad essere un punto d’arrivo per numerosi turisti italiani e stranieri, è considerato anche meta privilegiata dalle famiglie che qui si regalano un picnic al sole. Leggete qui tutti i dettagli e i costi della giornata. Rientro nel pomeriggio, tempo libero e cena nel giardino dell’appartamento.

3° giorno - Dopo colazione, partite in bici sempre dal nostro Bike point per la scoperta di alcune Ville venete della zona e vi fermerete a visitare la Reggia dei Colli Euganei: il Castello del Catajo. Leggete qui tutti i dettagli e i costi del tour. Al vostro rientro verso l’ora di pranzo, è ora di salutare questi luoghi, ma vi aspettiamo per altre interessanti esperienze nel Parco dei Colli Euganei!

Informazioni e contatti

Per prenotazioni e altre info: Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

