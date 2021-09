“Prove d’Autore”: un weekend di degustazioni "speciali" da Ca' Lustra

Ritorna l’appuntamento con la Degustazione “Prove d’autore”. E c’è una novità. Dopo la presentazione di PED 0120 nel precedente incontro, sarà la volta di ANC 0119 e VV 0120, le ultime bottiglie appena uscite dalla cantina. Due vini rossi, ciascuno con una storia da scoprire nel bicchiere.

La linea “Prove d’autore” oggi comprende 7 vini. Si tratta di piccole produzioni fra le 100 e le 10 bottiglie riempite da una singola botte, disponibili fino a esaurimento scorte. Ogni bottiglia racconta le nostre scelte tra rispetto e innovazione per interpretare il territorio euganeo.

Ecco la novità per la degustazione in programma per questo fine settimana. Potrete scegliere a vostro piacere cinque “Prove d’autore” da assaggiare. La degustazione sarà l’occasione per conoscere come è nato il progetto “Prove d’autore” e scoprire i vini.

Informazioni utili

Per la presentazione e degustazione di “Prove d’Autore” è obbligatoria la prenotazione.

È possibile prenotare all’orario preferito, compatibilmente con la disponibilità della cantina.

La degustazione prevede l’assaggio dei 5 vini ed è accompagnata da pane con il nostro olio extra-vergine di oliva, prodotto dagli ulivi che circondano i nostri vigneti.

Costo 12 euro a persona.

Per prenotare: 0429 94128

I nostri orari di apertura

dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

sabato 8.30 – 20

domenica 10 – 20

Info web

https://www.facebook.com/CaLustraVinoDegliEuganei